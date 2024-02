Freigeist an der Klarinette – Der Berliner Musiker Jürgen Kupke

Von Hans-Jürgen Schaal

Klassisches Klarinettenstudium in der DDR, dann Theatermusiker in Brandenburg und Berlin, nebenher Improvisator in Dixieland und Free Jazz ... Freiheit und Vielseitigkeit sind Jürgen Kupkes größte Stärken. "Ich liebe es, zwischen den Stilistiken zu wechseln", sagt er. "Im Jazz spiele ich, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ich weiß auch gar nicht, ob Jazz immer zwingend swingen muss. Jazz kann so vieles sein." Der Grenzgänger Jürgen Kupke ist Berlins wohl gefragtester Universal-Klarinettist. Wir hören ihn in Aufnahmen mit Silke Eberhard, Jörg Schippa, Gebhard Ullmann und Hannes Zerbe.



