„I’m In The Mood For Love“, ein Song aus dem Jahr 1935, Jimmy McHugh hat ihn komponiert, Dorothy Fields schrieb den Text. Dieser Jazzstandard hat in der Geschichte des Jazz eine spannende Wandlung durchgemacht. Ursprünglich war er als Love Song konzipiert. Dann wurde er zur Grundlage einer besonderen Gesangstechnik: des sogenannten Vocalese, also des Be-Textens und Nachsingens von berühmten Instrumentalsoli. mehr...