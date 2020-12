Von Martin Schray und Julia Neupert

Wie in den späten 1960er-Jahren steht der (Free) Jazz an einem Wendepunkt. Die gesellschaftliche Lage in den USA ist angespannt. Jazzmusiker*innen spiegeln dies in ihrer Musik wider, weniger massentauglich als Hip Hop und R&B, aber mit derselben stolzen Bezugnahme auf die Errungenschaften der Black Culture. Ein Mittel für diese Reflexion ist der Rückgriff auf den Glauben - u. a. durch Gospels und Spirituals, die immer integraler Bestandteil des Free Jazz gewesen sind. In freejazzblog on air stellen wir heute aktuelle Alben vor, die Spiritualität aufgreifen und musikalisch umzusetzen versuchen.



Kahil El' Zabar :

In the Spirit / CD: Spirit Groove

Kahil El' Zabar, Gesang, Perkussion

David Murray, Tenorsaxofon

Justin Dillard, Piano

Emma Dayhuff, Bass

Alice Coltrane:

Going Home / CD: Pursuance: The Coltranes

Lakecia Benjamin, Altsaxofon

Brandee Younger, Harfe

Gamiel Lyons, Flöte

Marcus Strickland, Bassklarinette

Sharp Radway, Piano

Rootsstock Republic, Streicherensemble

Lonnie Plaxico, Bass

Darrell Green, Schlagzeug

Daniel Carter, Matthew Shipp, William Parker, Gerald Cleave:

Scintillate / CD: Welcome Adventure!

Daniel Carter, Trompete

Matthew Shipp, Piano

William Parker, Kontrabass

Gerald Cleaver, Schlagzeug

Angel Bat Dawid:

Transition East / LP: Transition East

Angel Bat Dawid, Klarinette, Keyboards, Drumcomputer

Amina Claudine Myers:

Ain' t Nobodoy Ever Gonna Hear Us? / CD: Sama Rou - Songs from my Soul (2016)

Amina Claudine Myers, Gesang, Piano

Martin Küchen:

Lieber Heiland lass uns sterben / CD: Lieber Heiland. Laß uns sterben

Martin Küchen, Saxofon, Electronics

Makaya McCraven:

Universal Beeings part 2 / CD: Universal Beings E&F Side

Makaya McCraven, Schlagzeug

Josh Hohnson, Altsaxofon

Anna Butterss, Kontrabass

Jeff Parker, Gitarre

Carlos Nino, Perkussion

Miguel Atwood-Ferguson, Violine