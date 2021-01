Der Amerikaner Fred Hersch zählt zu den erfolgreichsten Jazzpianisten der Gegenwart. Zehnmal wurde er bereits für den begehrten Musikpreis Grammy nominiert und nicht nur die New York Times widmete ihm eine wahre Lobeshymne. Wegen einer Vorerkrankung musste Fred Hersch während der Corona-Pandemie alle seine Aktivitäten stark einschränken. Dennoch hat er beim Label „Palmetto Records“ sein neues Solo-Album „Songs from Home“ aufgelegt.

Wohnzimmerkonzert im Landhaus

Als im März vergangenen Jahres die Corona-Pandemie in New York wütete, flüchtete Fred Hersch mit seinem Partner in ein kleines Landhaus in den Wäldern von Pennsylvania. Dort steht ein großer Flügel im Wohnzimmer und es gibt trotz der abgelegenen Gegend einen funktionierenden Internetanschluss. Das war für Hersch der Impuls, über Facebook ein Wohnzimmer-Konzert anzukündigen. Eigentlich wollte er nur ein einziges Stück spielen, denn an diesem Tag starb ein Freund von ihm an Covid-19.

„Ich zeigte ein Foto von ihm, erzählte etwas über unsere gemeinsame Zeit und spielte ihm zu Ehren das Werk. Mein Partner Scott stand hinter der Kamera und signalisierte mir, ‚spiel weiter, es klinken sich immer mehr Leute ein‘.“ Fred Hersch

Posted by Fred Hersch on Sunday, March 22, 2020 Fred Hersch, Facebook

Trost und Mitgefühl in schweren Zeiten

In den folgenden Wochen setzte sich Fred Hersch jeden Tag für ein kurzes Streaming-Konzert ans Klavier. Es sei sein ganz persönlicher Beitrag gewesen, Zuversicht und Trost zu spenden. Auch heute denke er noch täglich an die Unzähligen, deren ganz normales Leben durch Corona aus den Fugen geraten sei. Zu seinem Freundeskreis gehören viele Jazz-Musiker*innen, die versuchen, mit Online-Unterricht über die Runden zu kommen, aber das sei weniger als ein Strohhalm.

„Ich selbst bin privilegiert. Mein Partner hat einen sehr guten, sicheren Job, wir können uns eine Krankenversicherung leisten und haben auch Erspartes auf der hohen Kante liegen. Aber mein Mitgefühl gilt all jenen, die vor dem Nichts stehen.“ Fred Hersch

Leise Töne der Empathie

Seine Empathie bringt Fred Hersch mit dem Album „Songs from Home“ keineswegs plakativ zum Ausdruck. Die Cover-Versionen bekannter Stücke klingen dabei genauso reflektiert wie die eigenen Werke. Das Album ist keine Trauer-Ode und die Hoffnung kommt auf leisen Sohlen daher.

Fred Hersch sieht jedenfalls noch einen weiten Weg zurück in die Normalität vor sich. Er sagt auch, dass die freie Musikszene es sehr schwer haben werde, sich von dieser Krise zu erholen. Wenn es finanzielle Unterstützung gab, werde sie nach Corona mit Sicherheit beschnitten.

„Ich selbst bin 65 und kann auf eine lange Karriere zurückblicken, in der ich mehr erreicht habe als ich mir je erträumte. Aber solche Rahmenbedingungen wird es in Zukunft kaum mehr geben.“ Fred Hersch

Ausdruck der Befindlichkeit

Mit „Songs from Home“ reflektiert Fred Hersch seine Stimmungslage in den letzten Monaten. Herausgekommen ist mehr als ein Album zum nebenbei Hören. Auf seiner Homepage wird aktuell kein Live-Konzert angekündigt – darauf werden seine vielen Fans noch länger warten müssen.