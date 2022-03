Franziska Buhre zur Sendereihe „Triebfedern - Frauen, die Jazz in Deutschland beflügelt haben"

Die amerikanische Band „Big Thief“ hat ihr neues Album in vier Studios eingespielt, die an völlig verschiedenen Orten liegen: Im Wald, im Canyon, auf dem Berg und in der Wüste. Wie hat das ihre Musik beeinflusst? Kann man einen erfrischenden Bach, einen klaren Sternenhimmel oder heißen Sand in den Songs wirklich hören? Jakob geht mit euch auf Klangreise in „Das Thema Pop - Neue Alben anders hören“. mehr...