Über 60 Konzerte bei Enjoy Jazz ab 2. Oktober

Hochkarätig besetzt und äußerst vielseitig präsentiert sich das 24. Enjoy Jazz Festival vom 2. Oktober bis 12. November in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Rund 250 Künstler*innen aus 26 Ländern zeigen in über 60 Konzerten, wie fließend die Grenzen zwischen Jazz, Weltmusik, Elektronik und Hip-Hop heute sind.

SWR2 bei Enjoy Jazz 2022 SWR2 begleitet Enjoy Jazz als Medienparter und steuert auch 2022 wieder zwei Veranstaltungshighlights zum Festival bei: SWR Jazzpreisträgerkonzert mit Petter Eldh am 18.10.

SWR NEWJazz Meeting mit Micah Thomas am 21.11.

Eröffnet das Enjoy Jazz Festival 2022: Die Kora-Spielerin Sona Jobarteh Pressestelle Enjoy Jazz 2022

Eröffnung mit Sona Jobarteh, eine der ersten weiblichen Kora-Spielerinnen!

Sona Jobarteh, eine der ersten weiblichen Kora-Spielerin Westafrikas, eröffnet das Enjoy Jazz Festival am 2. Oktober im Schloss Heidelberg. Die Kora ist ein Harfeninstrument mit 21 Saiten, das auf eine lange Tradition zurückblickt. Üblicherweise wird das Griot-Instrument ausschließlich von Männern gespielt, die die Spieltechnik an ihre Söhne weitergeben. Jobarteh ist in einer Griotfamilie in London aufgewachsen, wo sie auch Musik und Afrikanistik studierte. Heute lebt sie in Gambia und komponierte dort auch auch die Hymne des westafrikanischen Staates zu dessen Unabhängigkeitsfeier 2015.

Melanie Charles zum Zweiten!

Die US-amerikanischen Sängerin und Multiinstrumentalistin Melanie Charles begeisterte bereits 2021 das Enjoy Jazz Publikum. Charles überzeugte sowohl mit großer Intensität als auch mit oft ihrer collageartigen und elektronisch verfremdeten Musik, bei der auch immer wieder ihre karibischen Wurzeln und ihre Verehrung der großen Frauen der Jazzgeschichte durchklingen. Am 16. Oktober 2022 tritt Melanie Charles mit ihrem Quartett in der Alte Feuerwache Mannhein auf.

SWR Jazzpreiskonzert mit dem schwedischen Bassist Petter Eldh

„Herausragend ist sein ebenso energetisches wie empathisches Kontrabassspiel in Ensembles wie ‚Punkt Vrt. Plastik‘, dem ‚Django Bates Beloved Trio‘ oder dem ‚Kit Downes Trio‘. In gleichem Maße hat Petter Eldh als Bandleader, Komponist, Produzent und Arrangeur innovative Akzente gesetzt“, heißt es in der Jurybegründung zur SWR Jazzpreisverleihung an Petter Eldh. Für den schwedischen Bassisten ist der Kontrabass ein sehr körperliches Instrument: „Ich kann unglaublich viel Energie in ihn reinstecken, aber man bekommt auch viel Energie zurück“, so Eldh in SWR2. Beim SWR Jazzpreiskonzert mit Preisverleihung am 10. Oktober in Ludwigshafen tritt Eldh mit seinem Trio „Enemy auf.“

Micah Thomas, Pianist und musikalischer Leiter SWR NEWJazz Meeting 2022 Pressestelle Jazz

SWR NEWJazz Meeting mit dem amerikanischen Pianisten Micah Thomas

Kurator beim SWR NEWJazz Meeting 2022 ist der amerikanische Komponist und Pianist Micah Thomas. Der 1977 in Ohio geborene Thomas gilt als einer der aufregendsten Talente der New Yorker Jazzszene. Beim traditionsreichen SWR NEWJazz Meeting tüftelt Thomas mit ausgesuchten Musiker*innen an neuen Kompositionen, die er auf Konzerten in Karlsruhe (18.11.), Tübingen (19.11.) und bei Mannheim (Enjoy Jazz, 20.11.) vorstellen wird.

„Der 23-jährige Micah Thomas hat auf der zeitgenössischen New Yorker Jazzszene einen Raketenstart hingelegt. In seinem Spiel ist extrem viel Platz für gegenläufige Traditionslinien des Jazzpianos, ohne dass auch nur ansatzweise imitiert würde.“

Den Abschluss von Enjoy Jazz 2022 bestreitet der senegalesischer Musiker Youssou N'Dour. Pressestelle Enjoy Jazz

Abschluss mit Youssou N'Dour

Den Abschluss von Enjoy Jazz 2022 bestreitet der senegalesischer Musiker Youssou N'Dour. Bereits 1989 startete der in Dakar geborene Sanger seine Karriere mit den internationalen Hit Shaking The Tree" in Kooperation mit Peter Gabriel. Beeinflusst vom Reggea und der Musikikone Bob Marley , erklingen in seinen Songs einige Elemente des Genres.



Youssou N'Dour war prägend für die heutige Populärmusik des Senegal, einer Mischung von traditionellen Griot-Gesängen und Perkussion sowie afro-kubanischen Arrangements und Reggea-Einflüssen.