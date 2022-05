Fesselnd und hitverdächtig: „Dance Fever“ von Florence and the Machine

Sängerin Florence Welch ist in „Dance Fever“, dem ersten Album von Florence and the Maschine nach vier Jahren, dunkler geworden, weniger spielerisch, auch etwas wütend. Auch wenn das Pathos etwas viel ist und Florence and the Machine sich langsam dem Mainstream annähern: „Dance Fever“ erweckt einen ganz eigenen, starken Kosmos aus Musik und Bildern zum Leben. Das ist fesselnd und über weite Strecken hitverdächtig.

