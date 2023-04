Neues Feist-Album „Multitudes“ – Zu schön und zu klug, um traurig zu sein

Das sechste Album der kanadischen Sängerin Leslie Feist heißt „Multitudes“. Und wieder gelingt es ihr, wirklich zu berühren. Dabei liefert Leslie Feist keine großen Popsongs oder gewiefte Melodien, sondern stellt einfach die großen Fragen der menschlicher Existenz. Entstanden ist ein berührendes Album, dessen Songs durchaus tröstlich sind, meint SWR2 Musikkritiker Dirk Schneider.

Ihr Gesang unzählige Male kopiert

Der Gesang klingt so verhuscht, manche Silben sind gebrochen, als seien ihr die Worte schon einmal heruntergefallen und sie hätte sie wieder zusammengeflickt. Unzählige Male wurde dieser Gesangsstil kopiert, seit der kanadische Sängerin im Jahr 2004 mit ihrem Album „Let It Die“ der internationale Durchbruch gelang.

Multitudes Interpret: Leslie Feist Label: Polydor

Selten kam bei ihren Epigoninnen mehr heraus als die Behauptung von Empfindsamkeit, fast möchte man sagen, dass sie heute besser nicht mehr so singen sollten. Doch Leslie Feist soll weiter singen, denn sie kann auch im Jahr 2023 immer noch damit berühren.

Feist im Duett mit sich selbst

Das zeigt Feist mit ihrem neuen Album „Multitudes“, wenn sie in „Hiding Out In The Open“ mit sich selbst singt und beide Stimmen das Lied unterschiedlich interpretieren. Ein ganz einfacher Song, in dem sie einfordert, man möge direkt sein, sich zeigen.

Genau dies scheint etwas zu sein, das Leslie Feist beherrscht, und der Grund warum ihre Musik berührt. Große Popsongs, gewiefte Melodien, wie in ihren Hits „Mushaboom“ oder „1,2,3,4“, wird man auf diesem Album nicht finden. Aber man wird tiefer fündig.

Feist: Borrow Trouble (Official Music Video)

Zum Beispiel in „Love Who We Are Meant To“: Musikalisch kaum mehr als eine Skizze, der Text kreist um die Frage wie wir eigentlich damit umgehen sollen wenn die Menschen, die wir lieben, nicht so recht zu uns passen. Und doch ist in diesem Song, der so unperfekt, ja fast unfertig klingt, alles drin, aller Ausdruck den es braucht, um dieses Thema auch in uns erklingen zu lassen.

Entstanden zwischen Leben und Tod

Entstanden ist „Multitudes“ gewissermaßen zwischen Leben und Tod: Leslie Feist hat die Songs geschrieben, kurz nachdem sie Mutter wurde – und nachdem ihr Vater, der Maler Harold Feist, 2021 gestorben ist. Mit beiden hatte sie die ersten Lockdowns verbracht.

Feist: Hiding Out In The Open (Official Music Video)

Songwriting als Versuch, Fragen zu stellen

Zeit genug also, um sich den großen Fragen des Lebens zu stellen. Und Songwriting, das hat Leslie Feist in einem Interview zu diesem Album gesagt, sei für sie kein Angebot von Lösungen. Es ginge viel mehr um den Versuch, eine Frage zu formulieren, die ihr dann selbst erst ermögliche, anhand ihres Liedes einer Antwort näher zu kommen.

Den Fragen nach Liebe und Freundschaft, Mensch und Natur, Leben und Tod spürt man gerne und mit Gewinn nach auf diesem berührenden Album, auf dem sich mit „Womankind“ auch ein großartiges Lied über Feminismus findet, das eine eigene Besprechung verdient hätte. Diese Musik ist zu schön und zu klug, um einen traurig zu hinterlassen, sie tröstet eher. Trotzdem wünscht man, fast eher der Sängerin als sich selbst, dass ihr irgendwann einmal auch wieder der große, leichte Popsong möglich sein wird.