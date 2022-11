"Es war an einem Heiligabend ..." – Jazz, der am 24. Dezember aufgenommen wurde

Von Odilo Clausnitzer

Eigentlich ist der "Christmas Eve" in den meisten Staaten der USA ein ganz normaler Arbeitstag. Kein Wunder also, dass auch mehrere Jazzplatten an einem solchen Datum aufgenommen wurden. Mindestens drei davon sind zu absoluten Klassikern geworden: Miles Davis & The Modern Jazz Giants (1954), Wayne Shorter "Speak No Evil" (1964) und Don Cherry "Complete Communion" (1965). Auch das zweite von John Hammonds folgenreichen "From Spirituals to Swing"-Konzerten in der Carnegie Hall fand 1939 an einem 24. Dezember statt. Alles Heiligabend-Produktionen - wundervolle Musik, ganz ohne Weihnachts-Kitsch.