Jedes Jahr im November feiert Eric Clapton seinen "Zweit-Geburtstag", den Tag, an dem er zum letzten Mal von seiner Alkohol- und Drogensucht geheilt wurde.

Immer wieder hatte der britische Musiker, der den Bluesrock von den 60er Jahren an in verschiedenen Bands und später solo maßgeblich beeinflusste, auf der Schwelle zum Tod gestanden.

Inzwischen lebt der mit dem Slogan „Clapton is God“ gefeierte Gitarrist und Sänger sehr zurückgezogen und geht nur noch ab und zu auf Tournee. Wir feiern seinen 75. Geburtstag am 30. März mit einem Portrait.

Musiktitel:

Sunshine of your love

Cream:

CD: Forever Man

For your love

Yardbirds

CD: For your love

All your love

John Mayall & The Bluesbreakers

CD: Bluesbreakers with Eric Clapton

Strange Brew

Cream

CD: Life in 12 Bars

Badge

Cream

CD: Life in 12 Bars

Layla

Eric Clapton

CD: The Cream of Clapton

After Midnight

Eric Clapton

CD: Live in San Diego

Hard times

Eric Clapton

CD: Forever Man

Edge of darkness

Eric Clapton

CD: 24 Nights

Wonderful tonight

Eric Clapton

CD: 24 Nights

Tears in Heaven

Eric Clapton

(Single)

Crossroads

Eric Clapton

CD: Wheels of Fire

Cocaine

Eric Clapton

CD: Eric Clapton Story

I shot the Sheriff

Eric Clapton

CD: Life in 12 Bars

Alabama woman blues

Eric Clapton

CD: I still do

Inside of me

Eric Clapton

CD: Pilgrim

Old love

Eric Clapton

CD: Unplugged

Manuskript zur Sendung