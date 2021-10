Viel gemocht, oft gefragt. Es gibt nur wenige Musiker, die in der Jazzszene Baden-Württembergs so präsent sind wie der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus. Woran das liegt? Wohl am Groove seines Spiels, an den pulsierenden, vibrierenden Lines. Zupackend wie in dem Track „Get Out“. Aber auch perlend, warm, gepaart mit einem natürlichen Time-Feeling. Christoph Neuhaus ist der Gewinner des Landesjazzpreises Baden-Württemberg 2021. Kurz bevor er in Stuttgart sein Preisträgerkonzert geben wird, stellen wir ihn vor. mehr...