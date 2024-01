Stimme-Tanz-Poesie: Das waren die drei Pole, die Jeanne Lee in ihrem künstlerischen Leben am meisten interessierten. Geboren am 29. Januar 1939 in New York, war sie musikalische Partnerin u.a. von Ran Blake, Cecil Taylor, Anthony Braxton, Urszula Dudziak und ihrem späteren Ehemann Gunter Hampel.