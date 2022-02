„Ensemble Fragile“ — Mit Jazz Menschen zum Nachdenken bringen über die Gesellschaft

„Die waren ja alle reich, die konnten alle fliehen.“ Mit diesem so falschen und verharmlosenden Satz über jüdisches Leben in der Nazi-Zeit im Hunsrück sei er früher als Lehrer konfrontiert gewesen, sagt Christof Pies, Vorsitzender des Förderkreises für die Synagoge Laufersweiler im Hunsrück.

Weil der Förderverein mit der Aufarbeitung der Geschichte in Laufersweiler relativ früh dran war, habe er Kontakte mit Überlebenden des Holocaust und ihren Familien und Enkeln herstellen können und viele Dokumente über das jüdische Leben in Laufersweiler erhalten, erzählt Christof Pies. Auf dieser Grundlage konnte das Studien- und Begegnungszentrum in Laufersweiler entstehen, auch weil das alte Synagogengebäude Mitte der 80er Jahre nach kontroverser Debatte nicht abgerissen und unter Denkmalschutz gestellt worden war.

Die Synagoge sei heute ein Teil eines „einzigartigen Erinnerungsensembles“ in Laufersweiler, zusammen mit dem jüdischen Friedhof, einem Weg der Erinnerung und einem Pfad der jüdischen Lyrik. Für seine Arbeit an diesem Ensemble bekommt der Förderkreis nun einen der Obermayer Awards verliehen. Die Obermayer Jewish History Awards wurden von dem amerikanischen Chemiker und Unternehmer Arthur S. Obermayer gestiftet, dessen Vorfahren aus Deutschland stammen. Sie werden verliehen für den Kampf gegen Vorurteile und für die Bewahrung jüdischer Geschichte. mehr...