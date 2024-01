Carla Bley, Dee Dee Bridgewater und Archie Shepp bei Enjoy Jazz 2019

Es ist das größte Jazzfestival Deutschlands: Vom 2. Oktober bis zum 16. November findet in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen das Enjoy Jazz statt. Weltstars wie Dee Dee Bridgewater, Archie Shepp, Carla Bley und die Brüder Rolf und Joachim Kühn sind in diesem Jahr dabei.

Frauen im Fokus

Im Rahmen der Keychange Initiative verpflichtet sich Enjoy Jazz 2019 erstmals zu einem Gender-Gleichgewicht im Programm: 43 Prozent der Acts sind in diesem Jahr weiblich. „Das macht das Booking viel spannender“, sagt Festivalleiter Rainer Kern in SWR2:

Das 21. „Internationale Festival für Jazz und Anderes“, wie sich das Enjoy Jazz nennt, startet am 2. Oktober mit einem Eröffnungskonzert der Jazzlegende Carla Bley in Ludwigshafen. Artist in Residence ist in diesem Jahr der norwegische Live Sampling Künstler Jan Bang.

Der SWR Jazzpreis, der am 7.11. im Rahmen des Festivals in Ludwigshafen verliehen wird, geht in diesem Jahr an die US-amerikanische Keyboarderin und Wahl-Berlinerin Liz Kosack.