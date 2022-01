„The Boy Named If“ — Elvis Costello veröffentlich neues Album

Am 14. Januar 2022 erscheint das neue Album „The Boy Named If“ von Elvis Costello, der seit Ende der 1970er Musik mehr als 40 Alben veröffentlicht hat. In den zwei Jahren Lockdown arrangierte der fast 70-jährige Brite das Album „The Boy Named If“ zwar getrennt von seiner Band The Imposters, schickte den einzelnen Bandmitgliedern aber seine Fassungen per Mail, und sie ergänzten Song für Song mit ihren Ideen. Vom Resultat ist unsere Musikkritikerin Christiane Falk begeistert.

Rückbesinnung auf alte Sturm & Drang-Zeiten Sind das eventuell alte Songs aus vergangenen Jahrzehnten, die Elvis Costello nun im Alter veröffentlicht? Nein! Ganz klar steht da im Booklet zum Album: „Geschrieben und aufgenommen 2021“. Elvis Costello ist Ende 60 — er schien dem stürmischen Rock schon längst abgeschworen zu haben, aber nun präsentiert er eine Art musikalische Rückbesinnung auf alte Sturm & Drang-Zeiten. Elvis Costello &The Imposters — The Man You Love To Hate Im Lockdown habe er viel Musik geschrieben, erklärt er. 18 Monate habe er zu Hause verbracht, umgeben von seinen Teenagersöhnen. Dabei scheint er selbst eine Zeitreise gemacht zu haben. Er nennt die neuen Songs „Schnappschüsse, die von den letzten Tagen des Jungseins handeln und von dem demütigenden Moment, wenn man gesagt kriegt, man soll sich nicht mehr wie ein Kind aufführen“. Energiegeladene Song-Geschichten Die Musik auf Costellos neuem Album klingt kräftig und energiegeladen. Erwachsenwerden und der Verlust der Unschuld rufen bei ihm auf diesem Album selten Melancholie hervor. Er erzählt nicht nur von jungen Kerlen, er besingt auch Gangster und Mörder. Wenn sich der Minderjährige heimlich in einen Tanzsaal schleicht, bleibt es nicht dabei, dass er von weitem die Frauen anschmachtet, es kommt zum Kampf im Raum, und der Junge verliert vor lauter Aufregung seine Brille. Elvis Costello & The Imposters — The Boy Named If Ob das Szenen sind, die Elvis Costello selbst erlebt hat, will er nicht bestätigen. Der Entwurf der Figuren und das Verfassen von Sex & Crime Stories, die in den 1960er Jahren spielen, hat ihm so großen Spaß gemacht, dass er für eine Sonderausgabe des Albums sogar ein Buch zur Musik beigesteuert hat. Zu jedem Song hat Elvis Costello eine eigene Geschichte verfasst. Trotz Isolation zusammen komponiert Seine musikalischen Ideen, die er mal im Schrank und mal im Garten seines Hauses auf der Gitarre gespielt hat, hat Costello aufgenommen und an seinen Schlagzeuger geschickt, danach an den Bassisten und am Ende an den Keyboarder – eine für ihn ungewöhnliche Arbeitsweise. Das Experiment gelingt. „The Boy Named If“ klingt tatsächlich, als stünden alle gemeinsam in einem Raum und würden sich gegenseitig anstacheln. Elvis Costello & The Imposters — Magnificent Hurt Mit diesem Mix aus Rock'n'Roll, Beatmusik und Blues gelingt Elvis Costello und seiner Band The Imposters ein Album, das zwingender und leidenschaftlicher klingt als seine letzten. Es ist den Musikern und Fans zu wünschen, dass Elvis Costello & The Imposters die Songs bald auch live gemeinsam vorstellen können. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / empics | - The Boy Named If Interpret: Elvis Costello Label: EMI