Eine Reise ins Innere: „The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows“ von Damon Albarn

Berühmt wurde Damon Albarn in den 1990ern mit seiner Band Blur, die neben Oasis die erfolgreichste der Britpop-Szene war. Dazu kamen vor 20 Jahren sein Projekt einer „Avatar-Band“ mit den Gorillaz. Schließlich noch The Good, The Bad & The Queen, Soundtrack-Arbeiten oder auch das Komponieren einer Oper. Auf seinem neuen Soloalbum zeigt sich der mittlerweile 53-Jährige nachdenklich: Mit „The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows“, übersetzt „Je näher die Quelle des Flusses, desto reiner der Strom“ ist ihm inhaltlich und musikalisch ein intimes, emotionales Album gelungen.

Ein musikalischer Tausendsassa im Lockdown Vor 30 Jahren wurde er zur Ikone des Britpop — war der lässige, junge Anführer der Band Blur. Heute ist Damon Albarn 53, schon lange bewohnt er neben seinem Haus in England ein weiteres auf Island, besitzt neben dem englischen einen isländischen Pass. Schon als Kind habe ihn die dortige Landschaft, die er im Fernsehen sah, fasziniert. Nun ist sie wie nie zuvor auch in seiner Musik zu hören und zu spüren. Mit einer Mischung zwischen Indie-Rock, Grunge, Shoegaze und Madchester-Sound wurde Damon Albarn mit seiner Band „Blur“ in den 1990er Jahren zum Posterboy des Britpop. Ihre Single „Song 2“ läuft nicht nur auf 90er-Themenparties. imago images IMAGO / Allstar Eine von ihm geplante musikalische Zusammenarbeit endete ungeplant durch den Ausbruch von Corona. Die zwölf Musiker*innen des Ensembles „Stargaze“ mussten Anfang 2020 Island schnell wieder verlassen, und auch Albarn selbst zog es zuweilen nach Devon im Südwesten von England, wo er Teile des Lockdowns verbrachte. Das neue Album sei, so sagt Albarn, in einer persönlich dunklen Phase entstanden. Er kam dennoch zu dem Schluss, dass es trotz aller Tiefschlägen und schlechter Nachrichten, eine reine Quelle geben müsse und besingt sie im Titelsong. Damon Albarn — „The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows“ Charmante Experimentierfreude Große Teile des Soloalbums von Damon Albarn klingen wie eine Reise ins Innere und eine Hommage an die Natur. Die Songs sind dabei nicht immer bis ins letzte Detail ausgefeilt. Albarn lässt manche Improvisationen unbearbeitet, experimentiert lieber mit Sounds und Beats, die nicht immer nach ausgefeilter Studiotechnik sondern an mancher Stelle nach billiger Rhythmusmaschine klingen. Das Ergebnis klingt – und das ist seine Stärke — nicht ramschig, vielmehr charmant und eigen. Auch ein paar jazzige Momente sorgen für Abwechslung, wie im Instrumental-Song „Combustion“, der mit sanften, esoterischen Klängen beginnt und mittendrin zum schräg anmutenden Klangexperiment ausartet Damon Albarn — „Combustion“ Zurück zur Natur, zurück zum Selbst Auf Damon Albarns zweitem Soloalbum dominiert trotz einiger schwungvoller, swingender Momente eine melancholische Grundstimmung. Dazu passt, dass er neben eigener Texte Zeilen von John Clare nutzt. Albarns Mutter schenkte ihm als Jugendlicher Werke dieses Dichters aus dem frühen 19. Jahrhundert. Albarn beschreibt ihn als sensiblen Menschen gegenüber der Umwelt und der eigenen Psyche. Damon Albarn ist für seine Experimentierfreude bekannt, hier 2016 bei einem Auftritt mit dem Syrian National Orchestra beim britischen Glastonbury-Festival. imago images IMAGO / Matrix Er habe es passend empfunden, Clares Zeilen zu singen, zumal „Love and Memory“, also „Liebe und Erinnerung“ exakt die Gründe seien, warum die Menschheit nicht aufgeben, sondern weitermachen würde. Die 12 Songs klingen dabei oft nachdenklich, aber selten niederschmetternd oder gar hoffnungslos. Typisch für Albarn sind kleine Field Recordings, die er unter anderem in „The Cormorant“ einbindet. Der Song beginnt mit Meeresrauschen, später hört man Vögel und sieht den besungenen Kormoran vor sich, wie dieser Albarn beim Schwimmen in Meer beobachtet. Mit „The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows“ ist dem Musiker ein vielseitiges, intimes Werk gelungen. Damon Albarn — „The Cormorant“ Das Album „The nearer the fountain, more pure the stream flows“ von Damon Albarn dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Transgressive/Pias | --- The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows Label: Transgressive