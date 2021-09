Eine politische Stimme: Musik- und Literaturwissenschaftler Jens Rosteck zum 80. Geburtstag der Sängerin Joan Baez

Sie ist ein Urgestein westlicher Protest- und Popkultur: Joan Baez hat lange vor Pop und Rock mit Folksongs auf Missstände hingewiesen und seit den 60er- und 70er-Jahren gegen Rassismus, Ausbeutung und Kriegspolitik im eigenen Land und in der Welt gesungen. Eine unbedingte Pazifistin, die lebte, was sie sang und die das sang, was sie lebte. „Sie hat ihren Gesang gezielt instrumentalisiert,“ sagt der Musik- und Literaturwissenschaftler Jens Rosteck in SWR2.

Mit Musik die Welt verbessern „Joan Baez möchte weniger als Sängerin in die Geschichte eingehen, sondern als jemand, der wirklich mit Musik etwas bewegt und Musik eigentlich nur als Vehikel genutzt hat, um in der Welt etwas zu verändern und zu verbessern", so Rosteck. Politikerin zu werden sei nicht ihr Ding gewesen, dazu hätte sie Kompromisse schließen müssen. „Der unbedingte Kampf für den Frieden, gewaltlos, mit sehr viel Liebenswürdigkeit, mit sehr viel Charme vorgetragen, hatte immer Priorität." „Nasty Man" als Kommentar auf Trumps Wahl zum Präsidenten Lange vor der Wahl von Trump hatte Joan Baez ihrer Sorge Ausdruck verliehen, dass dieser Mann Präsident werden könnte. Kurz danach habe sie als ihren Kommentar den satirischen Song „Nasty Man" geschrieben, anzusehen im Internet. Pressestelle Osburg Verlag Joan Baez - Porträt einer Unbeugsamen Autor Jens Rosteck Verlag: Osburg Verlag ISBN: ISBN: 978-3-95510-142-8 Am 9. Januar 2021 feiert die amerikanische Folk-Legende ihren 80. Geburtstag. Nicht nur mit ihrem klaren Gesang, sondern vor allem durch ihr politisches und soziales Engagement bewegt die überzeugte Pazifistin Baez bis heute die Welt.