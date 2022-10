Livealbum: Funky Hommage an die Musikmetropole Dallas vom US-Musikerkollektiv „Snarky Puppy“

Der amerikanische Schlagzeuger Mark Giuliana hat schon als Jugendlicher alle möglichen Musikstile ausprobiert: In der Marching Band, dem Sinfonieorchester oder in der Kirche. Als Profimusiker dann hat er mit berühmten Kollegen zusammengearbeitet: David Bowie, Avishai Cohen und Brad Mehldau. Doch auch mit seinen eigenen Alben ist er sehr erfolgreich. Auf dem neuesten, „The sound of listening“, erkundet er die Kraft der Stille in einer von Lärm dominierten Welt, und macht sich dafür wie immer Elemente aus dem Jazz und der elektronischen Musik zunutze mehr...