In 138 Jahren war keins der 300 Stücke an der Met von einem Afroamerikaner

„Ich war aufgeregt, als ich den Anruf bekam, aber ich spielte den Coolen”, erzählt Jazztrompeter Terence Blanchard zum Moment, als er erfuhr, dass er der erste schwarze Komponist an der New Yorker Metropolitan Opera werden sollte.

In ihren 138 Jahren war an der größten Bühne der USA nicht eines der 300 Stücke von einem Afroamerikaner. Mit „Fire Shut Up In My Bones“ feiert die neue Normalität nun Premiere und setzt ein Zeichen gegen strukturellen Rassismus.

Met Opera kontert Rassismusvorwürfe mit Diversitätsprogramm

In „Fire Shut up in my Bones“ geht es sexuellen Missbrauch

Dabei hätte der heute 59-Jährige im Traum nicht daran gedacht, dass er einmal Opern komponieren würde. Er ist ein Kind der Jazzmetropole New Orleans aus einer Familie, in der Musik zur täglichen Nahrung gehört. Der Vater ist Mitglied der Gruppe „Harlem Harmony Kings“. Er begleitet auch einen Chor auf dem Klavier. Er will, dass Terence klassische Musik macht.

Doch der denkt nicht daran und wird Jazztrompeter. Er hat mehrere Bands, schreibt die Musik zu rund 40 Filmen – darunter viele von Spike Lee, in denen es nicht selten um den Rassismus in den USA geht. Harter Stoff auch in Blanchards aktueller Oper: In „Fire Shut up in my Bones“ geht es um einen Jungen, der von einem Cousin sexuell missbraucht worden ist. Es geht um die Auseinandersetzung und Verarbeitung eines Themas, das es nicht oft auf die Opernbühne schafft.

Die „Black Lives Matter Bewegung“ ist auch in der Met angekommen

Dass seine Oper nun die Met bewegt, hängt auch mit dem gewaltsamen Polizeitod des Afroamerikaners George Floyd zusammen, sagt der Musiker. Ohne Frage: Die „Black Lives Matter Bewegung“ war ein Weckruf für das ganze Land. Und sie ist nicht an der Oper vorbeigegangen. Für Blanchard ist das nur der Anfang. Er sieht die Zukunft strahlender für alle Arten von Komponisten, die es bislang nicht in die Opern-Welt schaffen konnten.

Die Oper „Fire Shut up in my Bones“ von Terence Blanchard ist am 23. Oktober auch in der Reihe "Met im Kino" live in vielen Kinos in Deutschland zu sehen.