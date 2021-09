Billie Holidays Leben in Extremen: „Billie – The Original Soundtrack“

Ausgezehrt von Alkohol und Drogen starb die Jazz-Sängerin Billie Holiday im Alter von nur 44 Jahren am 17. Juli 1959 in New York. Sie war ein gefeierter Star, hatte sie es doch als erste schwarze Frau dank ihrer phänomenalen Stimme auf die Bühne der New Yorker Carnegie Hall geschafft. Hinter den Kulissen aber wurde sie wegen ihrer Hautfarbe angefeindet und diskriminiert. An ihren Auftritten und Plattenverkäufen verdienten vor allem andere, während sie selbst am Ende mittellos war. Regisseur James Erskin hat ein Film über das extreme Leben von Billie Holiday gedreht. Der Soundtrack zum Film wurde jetzt vom Lebel Verve vorab veröffentlicht.

Auf den Spuren der „wahren“ Billie Holiday „Billy – Legende des Jazz“ hat Regisseur James Erskin sein Filmprojekt betitelt. Er ist ein bekennender Fan dieser Ausnahmesängerin. Doch nicht deshalb hat er sich so sehr in ihre Lebensgeschichte eingearbeitet. Er wollte wissen, wer die wahre Billie Holiday ist, wollte hinter den Vorhang schauen und verstehen, in welchem gesellschaftlichen Umfeld ihre Kunst entstanden ist. Gewalt, Diskriminierung und Rassismus Es sind denkbar schlechte Bedingungen, unter denen Billie Holiday in den 1920er Jahren aufwächst. Sie gehört zu der von den Weißen verachteten schwarzen Community, ist obendrein noch Kind einer alleinerziehender Mutter. So wächst sie zeitweise bei Verwandten auf, erfährt viele Grausamkeiten und Demütigungen. Später verpackt sie all diese Erfahrungen in einen Song: „Strange fruit“ – Billies Protestsong gegen die Lynchjustiz an Schwarzen. Immer wenn sie auf der Bühne steht, hält sie ihrem weißem Publikum den Spiegel vor. Viele haben gefragt, warum sie als Berühmtheit keine politische Aktivistin wurde, erzählt Regisseur James Erskin und stellt fest: „Wenn das kein Aktivismus ist, habe ich keine Ahnung.“ Der Sound eines getriebenen Lebens Dreizehn Songs hat James Erskin aus seiner Film-Dokumentation für die CD „Billie – The Original Soundtrack“ ausgewählt. Er selbst ist überrascht, wie sehr Billie Holiday ihr Leben in den einzelnen Stücken reflektiert. Enttäuschte Liebe, Gewalttätigkeiten, Drogenmissbrauch und rauschhaftes Glück schwängen in jedem Ton der Sängerin mit. Als Star gefeiert, als Mensch ohne Bedeutung Sie ist eine der ersten Jazzkünstlerinnen, die mit weißen Musikern gemeinsam auf der Bühne steht. Doch während ihre Kollegen nach dem Konzert im Hotel übernachten, musste sie die Bühne über den Hinterausgang verlassen und im Tourbus übernachten. Viele solcher Demütigungen hat sie immer wieder erlebt. Es habe ihn überrascht, meint James Erskin, mit welch starkem Charakter sie das alles irgendwie gemeistert habe. Pur und ungeschminkt Der Soundtrack zum Film enthält keine aufgehübschten Nachvertonungen mit digitalem Zauber. James Erskin und sein Team vertrauten den Originalaufnahmen der Sängerin. Doch selbst wenn die alten Tonbänder etwas rauschen, Feeling und Ausdruck der Holiday sind immer noch von elementarer Wucht. Billie - Original Soundtrack Pressestelle Label Verve Billie The Original Soundtrack Label: Verve Titelliste: Now or never God bless the child The Sonhouse All Stars: Hoppin' Around The blues are brewin' The Sonhouse All Stars: Hoppin' Around Fine and mellow Strange fruit Just one more chance My man I only have eyes for you I'll never smile again Don't explain (Live at Carnegie Hall 1956) Porgy