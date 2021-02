Chick Corea war ein Meister der Improvisation. Sein Spiel strotzte vor musikalischer Neugierde. Als Pianist, Keyboarder und Komponist hatte er die Fähigkeit, die Grenzen zwischen Stilen und Genres zu dehnen und zu überspringen.

„Je abenteuerlicher ich spielte, umso mehr liebte mich das Publikum.“

Ob er nun Klassik, Jazz-Rock, Latin-Musik oder akustischen Jazz spielte - alles, was Chick Corea musikalisch anfasste, hatte seine eigene, ganz persönliche Handschrift. Chick Corea

Chick Corea:

Chick talks Mozart and Gershwin / CD: Chick Corea Plays

Chick Corea, Piano

Chick Corea:

Steps - What was / CD: Now he sings, now he sobs

Chick Corea, Piano



Miles Davis:

Spanish Key / CD: Live at Fillmore East, It's about that Time

Chick Corea, Piano

Miles Davis Group



Chick Corea:

La Fiesta / CD: Works

Chick Corea, Piano



Chick Corea:

Tumba Island / CD: Paint the World

Chick Corea Elektric Band II:

Chick Corea, Piano

Jimmy Earl, Bassgitarre

Gary Novack, Schlagzeug

Eric Marienthal , Sopransaxofon

Mike Miller, Gitarre

Chick Corea:

Spain / CD: Chick Corea Akoustic Band

Chick Corea Akoustic Band:

Chick Corea, Piano

John Paticucci, Bass

Dave Weckl, Schlagzeug

Chick Corea:

Day Danse / CD: My Spanish Heart

Chick Corea, Piano

Streichquartett



Chick Corea:

Spanish Fantasy Part II / CD: My Spanish Heart

Chick Corea, Piano

Steve Gadd, Schlagzeug



Chick Corea:

Children's Song Nr. 12 / CD: Chick Corea Plays

Chick Corea, Piano

