„Lieben Sie Gershwin?“: Diese Frage stellt Choreograph Marco Goecke ab dem 7. Oktober dem Publikum im Stuttgarter Theaterhaus. Goecke, der seit der Spielzeit 2019/20 Ballettchef in Hannover ist, hat als Artist in Residence noch ein Standbein in Stuttgart. Zusammen mit der Gauthier Dance Company im Stuttgarter Theaterhaus bringt er die Hommage an das Leben, an den Tanz und die Musik des großen Komponisten George Gershwin auf die Bühne. mehr...