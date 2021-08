Schon lange gibt es in Polen eine florierende Jazz-Szene. Zu den namhaftesten Vertretern zählen die drei vielfach ausgezeichneten Musiker vom „Marcin Wasilewski-Trio“. Seit 1993 spielen Pianist Marcin Wasilewski, Kontrabassist Sławomir Kurkiewicz und Drummer Michał Miśkiewicz zusammen. Nun haben sie sich eines der Ur-Gesteine der amerikanischen Jazz-Welt mit ins Boot geholt: Tenor-Saxofonist Joe Lovano. „Arctic Riff“ heißt das verheißungsvolle Album.

Album ohne festes Konzept, entstanden aus der musikalischen Begegnung

Verträumte, fast verwunschene Töne stimmt Marcin Wasilewski an zu Beginn des neuen Albums „Arctic Riff“. „Glimmer of Hope“ heißt der Titel dieser besinnlichen Ballade, die aus Wasilewskis Feder stammt.

Natürlich hätten solche Titel immer eine Bedeutung, erzählt der Pianist – aber hier bestehe sie vor allem in der Melodie, den Akkorden und in der Interpretation. Für dieses Album hätte es kein wirkliches Konzept gegeben, das Trio habe sich einfach mit Joe Lovano getroffen, verschiedene Stücke probiert – und die zweite Version wurde dann gleich aufgenommen.

„Wir mussten uns also ziemlich schnell zusammenraufen – aber mit einem Meister wie Joe Lovano ist das natürlich einfacher!"

Joe Lovano und sein agiles Saxofon-Spiel

In der Tat sind Joe Lovanos Finger und Zunge agil wie eh und je — zu hören in „L’amour fou“. „Das habe ich speziell für ihn geschrieben: 'L’amour fou' hatte eigentlich den Arbeitstitel 'Crazy for Lovo', also 'Verrückt nach Lovano' – 'Lovo' ist sein Spitzname. Ich habe dann mit den Wörtern ein bisschen herumgespielt und daraus ist dann 'L’amour fou', also 'Leidenschaftliche Liebe' geworden“, sagt Wasilewski.

Aus der „L’amour fou“ wird sozusagen eine „Ménage à trois“ in dem Klassiker „Vashkar“ von Carla Bley. In den Sechzigern hat sie das Stück für ihren damaligen Mann, Jazzpianist Paul Bley, komponiert.

Carla Bleys „Vashkar“ in zwei unterschiedlichen Versionen

„Ich habe mich immer in diese Musik eingegraben, als ich jünger war, habe gern auch Carla Bleys 'King Korn' gespielt zum Beispiel. Für unser Album habe ich mich für 'Vashkar' entschieden, was eine eher charaktervoll dunkle Stimmung hat. Und ich dachte, das würde gut zu Joe Lovanos Tenorsaxofon passen. Es war dann die Idee von Produzent Manfred Eicher, gleich zwei Versionen von diesem Stück fürs Album aufzunehmen“, erzählt Marcin Wasilewski.

Marcin Wasilewski Trio & Joe Lovano Filip Błażejowski

Und es sind zwei sehr unterschiedliche „Vashkars“, die die Musiker hier heraufbeschwören. Während die erste Version etwas schläfrig auf die Bühne schleicht und zunächst vom Klavier geweckt werden muss, zeigt die zweite Fassung mehr Dynamik. Bei ihr gibt zuerst das Tenorsaxofon den Ton an, in den sich dann Wasilewski einklinkt.

„Arctic Riff“: Charaktervolle Musik zum Runterchillen

Und was hat es nun mit dem Titel des Albums „Arctic Riff“ auf sich?

„Der Titel ist ganz abstrakt. Aber eines der Stücke – 'Arco', in dem besonders der Kontrabass zum Einsatz kommt — erinnert mich an eine arktische Atmosphäre, an frische Luft, ein nordisch-arktisches Gefühl!“

Etwas kühle Luft also an sommerlich heißen Tagen. Kurzum: Das Album „Arctic Riff“ bietet elf charaktervolle, überwiegend ruhige, melancholische Takes. Elf Stücke, um die Seele baumeln zu lassen — also das, was heute so schön „runterchillen“ heißt.