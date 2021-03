Ab heute läuft der beeindruckende Dokumentarfilm „What You Gonna Do When the World’s on Fire?“ in den Kinos, der vom Leben einer schwarzen Community im Süden der USA erzählt: Das ist ein Thema heute auf den Kulturseiten der Zeitungen und im Netz. Und es geht um den Konzertfilm „Idiot Prayer“ mit Nick Cave, den es heute ab 21 Uhr einmalig im Livestream zu sehen gibt. mehr...