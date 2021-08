Von Gerd Filtgen

Pulsierende Rhythmen, variantenreiche Sounds auf Trommeln und Becken sowie überraschende Breaks: Gene Krupa machte in seiner Heimatstadt Chicago schon während des Übergangs vom traditionellen Jazz zum Swing von sich reden. In der Big-Band-Ära wurde er wegen seines expressiven Schlagzeugspiels zu einem Star im Orchester des Klarinettisten Benny Goodman. Nach dem legendären Konzert in der New Yorker Carnegie Hall 1938 verabschiedete sich Krupa von Goodman. Der frenetische Beifall, den seine Drum-Beiträge damals auslösten, bestärkte ihn, fortan als Bandleader zu arbeiten.

Billy Hill:

The Last Round Up / CD: Wire Brush

Gene Kruppa, Schlagzeug

Gene Krupa & His Chicagoans



Louis Prima:

Sing, Sing, Sing /CD: Benny Goodman - At Carnegie Hall 1938 - Complete

Gene Krupa, Schlagzeug

Hill - Willet:

Blue Rhythm Fantasy / CD: The Gene Krupa Story

Gene Krupa, Schlagzeug



C. Shavers:

Overtime / CD: Five Classic Albums

Gene Krupa Sextet

Gene Krupa, Schlagzeug