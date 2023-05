In Game Of Thrones kämpft selbst die Musik ums Überleben – und schuld daran ist ihr eigener Komponist!



Sorgsam baut Komponist Ramin Djawadi die Musikwelt von Game Of Thrones auf. Durch die Leitmotivtechnik bekommt jedes Haus von Westeros einen eigenen Charakter und einen ganz persönlichen Klang.



Doch Djawadis Soundtrack zu Game Of Thrones geht es genauso an den Kragen, wie den Protagonistinnen und Protagonisten der Serie!



Heute in Score Snacks: Game Of Thrones – Die Musik von Verrat

Serie: Game Of Thrones

Komponist: Ramin Djawadi



Produktion: Malte Hemmerich und Jakob Baumer

Redaktion: Chris Eckardt

Sprecherin: Henriette Schreurs