„Die Sonne, der Wein und der Wind der Zeiten“ – Musik aus Armenien

Von Stefan Schomann

Armenien, dieses kleine Land am Südhang des Kaukasus, verfügt über bemerkenswert alte musikalische Traditionen. Doch durch die Massenmorde während des Ersten Weltkriegs und sieben Jahrzehnte Sowjetherrschaft war die Verbindung zu diesem Kulturkreis weitgehend unterbrochen. Ihre liturgischen Gesänge gehören zur ältesten schriftlich überlieferten Musik der Welt. Zeitgenössische Komponisten wie Tigran Mansurian oder Wache Scharafjan schöpfen aus diesem Fundus, und selbst die ausgesprochen lebendige Jazz- und Pop-Szene Armeniens kommt immer wieder darauf zurück. (SWR 2018)



Trad.:

Sirt Im Sasani

Haissmavourk Choir

Jan Garbarek:

Sirt Im Sasani

Jan Garbarek

Hilliard-Ensemble

Tigran Hamasyan:

Luys i Luso

Tigran Hamasyan

Armenian State Choir

Ttrad.:

Festive Song

Group Armenia

Aram Khatchaturian:

Trio für Violine, Klarinette und Klavier

Florent Pujuila

Deborah Nemtanu

Romain Descharmes

Trad.:

Akh Im Champen

Gevorg Dabaghyan

Wache Scharafjan:

Die Sonne, der Wein und der Wind der Zeiten

Gevorg Dabaghyan

Hagop Khalatyan

Hovhannes Darbinyan

Trad.:

Dun en glkhen

Hespèrion XXI

Leitung: Jordi Savall

Komitas:

Hoi Nazan Im

Tigran Mansurian

Kim Kashkashian

Komitas:

Divine Liturgy

The Choir of St. Gayane

Trad.:

A Breath of Coolness could be felt

Djivan Gasparyan

Komitas:

Adouni

Tigran Mansurian

Manuskript zur Sendung