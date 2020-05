In diesem Jahr feiert die Berliner Band Einstürzende Neubauten ihr 40-jähriges Jubiläum. Das neue Album „Alles in Allem“ klingt anders als frühe Werke nicht lärmig und bewusst an gängigen Hörgewohnheiten kratzend, sondern angenehm durchhörbar und dennoch intensiv. 100 Tage hat die Band im im Berliner Studio an den neuen Songs gearbeitet, die sich inhaltlich mit der Hauptstadt auseinandersetzen. mehr...