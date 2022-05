Die Sängerin und Songschreiberin Oumou Sangaré

Wenn Sie sich nicht entscheiden können, welche Folge sie zuerst hören sollen: Dann diese hier! Marlene Küster blickt auf ein Jahr „Hear My Voice“ zurück und auf Momente, die ihr besonders in Erinnerung geblieben sind. Zum Beispiel als Marlene in Deutschland um vier Uhr morgens ein Interview mit Emma Donovan führte, die in Australien in ihrem Auto saß und spontan anfing über Aborigine-Frauen zu singen. Oder wie Oumou Sangaré davon berichtet, wie sie gegen die Misshandlung von Frauen ansingt und ihre Mutter durch ihre Musik schon früh finanziell unterstützen konnte. Marlene Küster beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit Musikerinnen, die sich mit ihrer Kunst für Gleichberechtigung einsetzen, Tabus brechen und Mut machen. Im Podcast „Hear my voice“ hat sie ein Jahr ihre Geschichten erzählt. mehr...