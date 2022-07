Die Sängerin Mirna Bogdanovic – Kunst der Konfrontation

Von Niklas Wandt

Mirna Bogdanovic ist in einer musikalischen bosnisch-slowenischen Familie aufgewachsen, hat in Ljubljana zunächst klassisches Klavier und anschließend in Klagenfurt und Berlin Jazzgesang studiert. Ihr Ende 2020 erschienenes Debütalbum "Confrontation" bündelt die Vielfalt ihrer musikalischen Interessen in einem opulenten arrangierten und sorgfältig produzierten Genrehybrid zwischen zeitgenössischem Jazz, komplexem Art Rock und sphärischem Trip-Hop. Bogdanovics klare Stimme ist ganz organisch ins Ensemble eingewoben, dem auch zwei weitere Sängerinnen angehören.



Mirna Bogdanović:

Confrontation / Album: Confrontation

Mirna Bogdanović, Stimme

& Ensemble:

Pauline Peek, Stimme

Dora Osterloh, Stimme

Wanja Slavin, Saxofon, Synthesizer, Flöte, Klarinette

Povel Widestrand, Piano, Fender Rhodes, Synthesizer

Arne Braun, Gitarre

Felix Henkelhausen, Bass

Fabian Rösch, Schlagzeug

M. Bogdanović:

Unison / Album: Mirna Bogdanovic Group EP

Mirna Bogdanović Group

M. Bogdanović:

June / Album: Confrontation

siehe Titel 1

Mirna Bogdanović:

Melancholia / Album: Confrontation

siehe Titel 1

Mirna Bogdanović:

Cold lake / Album: Confrontation

siehe Titel 1

Pastorius / Morgan:

Rain / Album: Rain

siehe Titel 1

M. Bogdanović:

On my own / Album: Awake (unveröffentlicht)

Mirna Bogdanović