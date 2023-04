So nuanciert, wie manche Weinkenner ihre Lieblingstropfen beschreiben, spricht Clara Vetter, Jazzpreisträgerin Baden-Württemberg 2023, über die Suche nach ihrem Klavierklang. Musik zu machen, bedeutet für die Pianistin, ständig an sich selbst zu arbeiten. Als Kind bekommt sie klassischen Klavierunterricht von ihrer Mutter, mit 13 wird sie Jungstudentin in Stuttgart. Ihre Disziplin beim Üben und ihre selbstkritische Grundhaltung sind Überbleibsel dieser frühen klassischen Ausbildung. Und für Vetters Weg hin zum Jazz waren sie Tugend und Laster zugleich.

“Ich mag so ein schönes, saftiges Soundbild – einen runden Klang, der schwer und entspannt klingt.“

Das Clara Vetter Trio gibt es seit fast 10 Jahren. Nach ihrem Bachelor-Abschluss in Stuttgart hat die Pianistin in Kopenhagen ihren Master draufgesetzt. Mit zwei Ex-Kommilitonen, den Norwegern Havard Funderud und Petter Asbjörnsen, tritt sie seit 2022 zusammen in der Formation „Letters from Nowhere“ auf. Das schlagzeuglose Trio nutzt einen elektronischen Sampler für sonarähnliches tuten, roboterhaftes Gurgeln und viele andere Klänge. Ab und an stößt Live aber auch ein Schlagzeuger dazu und da kann`s soundtechnisch schonmal ordentlich rund gehen.

Mit neuen Musiker*innen neue Perspektiven kennenlernen

Um immer wieder neue Perspektiven zu gewinnen, bemüht sich Clara darum,möglichst viele Musiker*innen kennenzulernen und sich auszutauschen. In ihrer offenen Band „Clara Vetter Collective“ kommen und gehen auch viele, die noch jünger sind, als die Pianistin selbst. Gefragt nach einem Ratschlag für Musiker*innen, die noch am Anfang ihrer Laufbahn stehen, hat Clara sofort eine Antwort parat: Spüre immer dem nach, was dich wirklich interessiert!

Dem eigenen Spiel nachhorchen

Die Kompositionen von Clara Vetter sind farbenfrohe Musik, kurzweilig, manchmal kryptisch aber nie abweisend. Sie hat sich selbst beigebracht, dem eigenen Spiel nachzuhorchen. Und dazu animiert ihre Musik auch die Hörenden: innehalten, während die Harmonien fließen, einzelne Klänge näher zu betrachten, während rundherum die Noten durcheinandersummen.