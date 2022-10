Von Ulrich Matthes über Meret Becker, Hannelore Hoger bis zu den Comedian Harmonists: Zum Spoken Arts Festival in Stuttgart ist das Who is Who der deutschen Kulturszene zu Gast. Thema in diesem Jahr: Die Goldenen Zwanziger. „Eine sehr vielseitige Zeit mit vielen Umbrüchen“, sagt die Stuttgarter Literaturwissenschaftlerin Kirstin Eichhorn in SWR2. Sie hat die Texte des Festivals mit ausgewählt. mehr...