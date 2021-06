The Most Happy Piano: So heißt ein Album eines vor Spielfreude nur so strotzenden Musikers, dessen tönender Optimismus und ansteckender swing ihn zu einer der populärsten Größen des Jazz machten: Erroll Garner. Am 15. Juni jährt sich sein Geburtstag zum 100. Mal. Errolls Spitzname ist „Little Elfie“, kleiner Kobold - eine Anspielung auf sein schelmisches Lächeln und seine Körpergröße von 1,57 Meter. Die lässt ihn anfangs noch auf Cola-Kisten sitzen, später legt er sich bei seinen Tourneen durch die Großstädte der Welt ein örtliches Telefonbuch auf den Klavierhocker. Es dauert nicht lange, da überreicht ihm eine Dame aus dem Publikum einen samtenen Überzug fürs telephone book– mit Gold bestickt. mehr...