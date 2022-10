Einmal die Woche Filmmusik kurz erklärt - jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen!

Ein riesiger Hai treibt blutrünstig sein Unwesen in einer Bucht und reißt im Familienparadies badende Menschen in den tiefen Tod. Eine junge Frau wird in einem abgelegenen Motel kaltblütig in der Dusche erstochen.

Das sind zwei ikonische Szenen der Horror-Filmgeschichte - Schon nach wenigen Tönen hat man den Weißen Hai und den Psycho-Killer Norman Bates direkt vor dem inneren Auge. Was sich erst auf den zweiten Blick herausstellt: Die Beiden haben mehr gemeinsam als ihre Lust auf Blut!

Denn auch in diesen beiden Horrorklassikern malt erst die Musik das ganze Bild! Und wir verraten euch, mit welchen Mitteln John Williams in "Der weiße Hai" und Bernard Herrmann in "Psycho" uns die Schauer über den Rücken treiben.

Heute in Score Snacks: Der weiße Hai und Psycho - Die Streicher des Todes

Filme: Der weiße Hai (1975), Psycho (1960)

Regie "Der weiße Hai": Steven Spielberg

Regie "Psycho": Alfred Hitchcock

Musik "Der weiße Hai": John Williams

Musik "Psycho": Bernard Herrmann

Produktion: Malte Hemmerich und Jakob Baumer

Redaktion: Chris Eckardt