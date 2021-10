Der Technoclub als Heilstätte - DJ Bebetta über die positive Wirkung von Beats

Leyla McCalla ist eine US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin, deren Eltern in den sechziger Jahren vor dem Diktator Duvalier aus Haiti in die USA geflohen sind. Sie selbst kam 1985 in New York zur Welt. Das soziale, politische und kulturelle Engagement ihrer Eltern prägen sie. Sie widmet sich in ihrer Musik stark der Herkunft ihrer Vorfahren, aber auch der ständigen Diskriminierung in der US-Gesellschaft. Auf der Suche nach ihrer künstlerischen Identität hat ihr besonders die Auseinandersetzung mit dem afroamerikanischen Dichter Langston Hughes geholfen. // www.leylamccalla.com mehr...