Der Ludwigshafener „Chor der Visionen“

„Ich war aufgeregt, als ich den Anruf bekam, aber ich spielte den Coolen”, erzählt Jazztrompeter Terence Blanchard zum Moment, als er erfuhr, dass er der erste schwarze Komponist an der New Yorker Metropolitan Opera werden sollte. In ihren 138 Jahren war an der größten Bühne der USA nicht eines der 300 Stücke von einem Afroamerikaner. Mit „Fire Shut Up In My Bones“ feiert die neue Normalität nun Premiere und setzt ein Zeichen gegen strukturellen Rassismus. mehr...