Aufgewachsen ist Matt Carmichael in den Schottischen Highlands. Schon früh hat der Pfarrerssohn sein Saxophon sonntags in der Kirche angestimmt. Später folgten Mitgliedschaften in mehreren Orchestern, seinen Feinschliff bekam der 23-jährige, talentierte Musiker dann am Royal Conservatoire of Scotland in Glasgow. Das besondere an seiner Musik ist ein faszinierender Spagat zwischen Jazz und traditioneller schottischer Musik. mehr...