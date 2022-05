„Der Kaffee ist fertig!“ und andere gute Nachrichten

Negative Botschaften wohin das Auge reicht, wohin das Ohr hört. Peter Cornelius beschenkte einst seine Fans mit einem Lied über frisch gebrühten Kaffee und sorgte damit für kollektives Wohlbehangen. Inzwischen sind gute Nachrichten auch in der Musik eher Mangelware oder sind wir einfach nur zu faul zum Suchen? Es gibt nichts Gutes, außer man verkündet es. Mit Pauken und Trompeten oder mit Gitarre und Schlagzeug.

Musiktitel:



Mike Pen, Dave Bird:

Good news / aus der CD: There's Something Wrong With Everything

Mike Pen und Dave Bird (Gesang, Instrumente)



John Lennon / Paul McCartney:

We can work it out / aus der CD: Strawberry fields

Rüdiger Baldauf (Trompete, Flügelhorn, Piccolo Trompete)

Christian Frentzen (Piano)

Marius Goldhammer (Bass)

Thomas Heinz (Schlagzeug)

Alfonso Garrido (Perkussion)



Peter Cornelius:

Der Kaffee ist fertig; Best Of – 36 Grosse Songs

Peter Cornelius (Gesang, Gitarre)



traditional:

Life's Railway To Heaven / aus der CD: Will The Circle Be Unbroken

Ensemble: Nitty Gritty Dirt Band

The Carter Family (Akkordeon)

Randy Scruggs (Gitarre)

Harmony Vocals - The Carter Family feat. Ania Carter





Joep Beving:

Every Ending is a new Beginning / aus der CD: Prehension

Joep Bevin (Piano)



Harold Arlen, E. Y. Harburg:

Ding Dong! The witch is dead / aus der CD: Ella Fitzgerald - Sings The Harold Arlen Song Book

Ella Fitzgerald (Gesang)

Benny Carter, Ted Nash (Alt-Saxofon)

Chuck Gentry (Bariton-Saxofon)

George Roberts (Bass-Posaune)

Joe Mondragon (Kontrabass)



Thomas Pigor:

Geburtstag / aus der CD: Pigor singt, Eichhorn muss begleiten

Ensemble: Lead Vocals

Ulf Henrich, Benedikt Eichhorn (Hintergrundgesang)

Ulf Henrich (Gitarre, Bass)

Benedikt Eichhorn (Piano)



traditionell:

Healing Power / aus der CD: Beyond

Regular Curti (Gesang)

Dechen Shak-Dagsay (Gesang)



Benoit Rose Savard:

Bonne Nouvelle / aus der CD: Bonne Nouvelle

Ensemble: Les Yeux D'La Tête



Jethro Curtin, Lachlan Stuckey:

All news is good news / aus der gleichnamigen CD



Sam Cooke:

Ain' t that good news? / aus der CD: Sam Cooke

Sam Cooke



Peter Licht:

Lied vom Ende des Kapitalismus / aus der gleichnamigen CD

Peter Licht (Gesang, Gitarre, Schlagzeug, Klavier)

Jochen Naaf (Bass)



Ludwig van Beethoven:

Ode an die Freude aus: 9. Sinfonie / aus der CD: Mein Beethoven

Dieter Ilg (Kontrabass)

Rainer Böhm (Klavier)

Patrice Héral (Schlagzeug)