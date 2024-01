Der Berg ruft – Alpine Klanglandschaften

Von Monika Gratz

Musik als Motivation für Gipfelstürmer, die sich mutig den Naturkräften stellen, weil sie den Berg bezwingen wollen. Weitblick bewahren, das geht nun mal am besten von ganz oben.

Die Bergwelt ist Inspiration für viele Künste und prägt ihre Bewohner wie deren Musik. Von Land und Leuten erzählt die Mountain Music aus den Appalachen, mit Instrumenten wie Fiddle und Banjo. Bergmusik ist schließlich auch Tanzmusik. Eine Rast auf der Alm mit Musik vom Hackbrett zur Brettljause? Ein Muss. Jodler und Kuhglocken sind hier inklusive. Für die klangvolle Idylle sorgen unter anderen das Alpin Project, Opas Diandl, Stimmhorn und Hubert von Goisern.



Musik 1

Hubert von Goisern und Die Original Alpinkatzen

Anreisejodler

CD: Eswaramoi 1992-1998



Musik 2

Albin Brun Ensemble & Isa Wiss

Das Berg

CD: Alpentöne 13, Ein Querschnitt durch das Festival



Musik 3

Lester Flatt, Earl Scruggs & The Foggy Mountain Boys

Lonesome Ruben

CD: Flatt & Scruggs 1964 - 1969



Musik 4

Johnny & The Yooahoos

I used to live

CD: Marionette with the Mandarine



Musik 5

Stimmhorn

Melksuite

CD: Melken



Musik 6

Opas Diandl

Es braut sich wos zomm am Reschn um zwölfe

CD: Schubplaadln



Musik 7

Franui Musicbanda

Dort hoch auf jenem Berge

CD: Brahms Volkslieder