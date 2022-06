Raketenangriffe mit Todesopfern, Leid und Zerstörung. Das prägt seit dem russischen Angriffskrieg die ukrainische Hafenstadt Odessa. Dennoch ist das Kulturleben nicht ganz zum Stillstand gekommen. Im Gegenteil: in der Metropole finden inzwischen wieder Konzerte und Opern statt. Seit Jahrhunderten ist Odessa ein Schmelztigel der verschiedensten Musikstile und die kulturelle Indentität der Stadt hat viele Gesichter. Der Pianist und Komponist Vadim Neselovskyi hat sich auf eine Reise durch seine Heimatstadt begeben und ist dieser kulturellen Identität auf die Spur gegangen. Herausgekommen ist das Soloalbum „Odesa - A musical walk through a legendary city“ - eine sehr persönliche musikalische Hommage an die Perle am Schwarzen Meer. mehr...