Stromae singt über „L'Enfer - die Hölle“ — Depressionen und Suizid-Gedanken im Pop

Schon in seinem ersten großen Erfolg in den deutschen Charts „Alors on danse“ 2009 zeigte der belgische Rapper und Sänger Stromae sein Talent darin, einen eingängigen Song mit einem tiefgründigen, melancholischen Text zu verbinden. In seiner Single „L'Enfer“ („Die Hölle“) vom im März erscheinenden Album „Multitude“ erzählt er nun von Selbstzweifeln und Selbstmordgedanken. Während psychische Gesundheit in der Gesellschaft erst langsam in den Fokus rückt, ist die Depression im Pop schon lange für viele Künstler*innen Hindernis und Inspirationsquelle zugleich.

Stromae tritt beim 2015 Coachella Music and Arts Festival in Indio, California auf, am 19. April 2015. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / AP Photo | Rich Fury Tanzbare Tristesse ist Stromaes Markenzeichen Paul Van Haver alias Stromae verbinden wir mit fröhlichen Tanznummern, dabei steckt in den meisten seiner Songs bereits eine große Schwermütigkeit gepaart mit Selbstzweifeln: „Papaoutai“ oder „Formidable“ sind neben seiner Durchbruch-Single „Alors on danse“ zwei besonders eindrückliche Beispiele. „L'Enfer c'est.... la solitude?“ In einem Interview im französischen Sender TF1 nutzte der belgische Künstler nun die Frage der Moderatorin zu seinem neuesten Album, um mit einem Auszug aus seinem Song zu antworten: Er erzählt in „L'Enfer“ zu Klavierbegleitung und einsetzender Elektro-Percussion von der Einsamkeit, die viele Menschen teilen, während sie sich trotzdem weiter einsam fühlen. Er erklärt, unter Selbstmordgedanken gelitten zu haben, dass er nur noch den Suizid als Ausweg aus den Selbstvorwürfen und der Einsamkeit gesehen habe. Stromae live bei TF1 — L'Enfer Daneben zeigt Stromaes poetischer, eindrücklicher Song aber auch die Inspirationskraft von Depression und Einsamkeit: Tausende Künstler*innen weltweit haben bereits über ihre Kämpfe mit psychischen Problemen geschrieben und gesungen — und haben damit womöglich beigetragen, die Debatte endlich auch in die Gesamtgesellschaft zu bringen. Wir stellen euch einige vor. Linkin Park — One More Light Für viele junge Menschen, aber auch ältere, die mit psychischen Problemen kämpfen, sind die Songs der Nu Metal-Band Linkin Park eine Trostquelle. Die energiegeladene Musik greift Elemente von Hiphop, Hard Rock und Metal auf, die Texte von Leadsänger Chester Bennington erzählen schonungslos von Schwäche, Einsamkeit, dem Karussell von Selbstvorwürfen und Versagensängsten — und geben trotzdem Hoffnung. Umso schockierender kam 2017 die Nachricht, dass sich Bennington das Leben genommen hatte. Musiker-Kolleg*innen aus der ganzen Welt zollten dem Sänger Respekt, das Thema Pop und psychische Gesundheit war mit einem Schlag im Rampenlicht. The Notorious B.I.G. — Suicidal Thoughts „Suicidal Thoughts“, Selbstmordgedanken, hegt in diesem Song 1994 auch eines der US-Rap-Schwergewichte der 1990er Jahre, Biggie Smalls. Darin ruft der Künstler seinen Labelchef Puff Daddy mitten in der Nacht an, um ihm seinen Selbsthass, Sünden und seine Versagensgefühle zu beichten. Der Song endet damit, dass B.I.G. den Abzug seiner Waffe betätigt. Als Konzept bereitete dieser letzte Track B.I.G.s Folgealbum „Life After Death“ vor, erhielt jedoch sein schweres emotionales Gewicht für viele Fans erst nach der Ermordung des Künstlers 1997. Billie Eilish — everything i wanted Die US-Sängerin Billie Eilish hatte ihren Durchbruch als Prototyp des „angsty teenagers“ mit Selbstzweifeln, was besonders ihr Debüt-Album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ aus dem Jahr 2019 reflektiert. Ähnlich wie bei Linkin Park, wenn auch bedeutend später, wurden ihre Songs zum emotionalen Ventil einer ganzen Generation zwischen Cyberbullying und „mental health awareness“. Neben ihren Themen in den Songtexten verbindet Billie Eilish und den belgischen Künstler Stromae eine klassische Zusammenarbeit: Stromaes Agentur mosaert hat für Eilish das Musikvideo zu „hostage“ entworfen und produziert. Dass Pop und Psyche inzwischen breit debattiert werden, zeigt übrigens auch der WDR mit seinem genau diesen beiden Themen gewidmeten Podcast „Danke, gut.“ mit Miriam Davoudvandi. Sie selbst oder Menschen in Ihrem Umfeld benötigen Hilfe in einer psychisch angespannten Lage oder sind psychisch krank? Nicht nur in Krisensituationen finden Sie bei folgenden Angeboten Informationen und Unterstützung: 0800 1110111 oder 0800 1110222: Die Telefonseelsorge ist kostenlos, anonym und rund um die Uhr erreichbar. Das Angebot der christlichen Kirchen berät auch Menschen ohne Konfession. Beratung und Hilfe per Mail und Chat über telefonseelsorge.de 0800 3344533: Das Infotelefon der Deutschen Depressionshilfe, auf deren Webseite Informationen und Beratungsangebote gesammelt sind. Der Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker bietet Informationen und Beratung per Mail und Chat über seine Webseite, außerdem das SeeleFon, eine Telefonhotline.