Deep Talk – Die neue Kontrabass-Klasse

Sie fingen in der Poetry-Slam Szene an und waren darin sehr erfolgreich: So lernten sich Jonas Frömming und Maximilian Kennel kennen. Die beiden schlossen sich 2012 zum Duo „Das Lumpenpack“ zusammen. Die stets kabarettistischen Auftritte begannen sie zunehmend musikalisch zu unterfüttern und nach mehreren Platten entschied man sich Anfang 2020, künftig als richtige Band auf die Bühne zu gehen — immer noch mit hintersinnigen Texten, die sich lustig machen über Heilpraktiker, langweilige Ü30-Parties oder wehmütig an schöne Fahrten im alten Ford Fiesta zurückdenken.