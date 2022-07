Das „verlorene Album“ – Neil Young & Crazy Horse veröffentlichen „Toast“

Bereits 2001 hat Young „Toast“ mit der Band Crazy Horse eingespielt. Sieben Songs finden sich nun auf der Platte. Warum das Album noch nicht früher auf den Markt gebracht wurde, ist unklar. Sicher dagegen ist, dass das Album auch immer wieder die Schwierigkeiten der Liebe behandelt, ein Thema, dass auch Young in dieser Zeit intensiv beschäftigt hat.

Eine Ehekrise überschattete die Aufnahmen

Normalerweise, so berichten es Mitglieder der Band Crazy Horse, überhäufe Neil Young sie mit Songideen, wenn sie mit dem in Kanada geborenen Sänger ins Studio gehen. Bei den Treffen im „Toast“-Studio in San Francisco, nach dem das Album benannt ist, sei das ganz anders gewesen.

Young habe tagelang grüblerisch und schweigend auf dem Boden gesessen und an Songskizzen gefeilt. Eine Ehekrise habe ihn schwer beschäftigt. Mit dem wenigen, was da war, haben Neil Young und Crazy Horse dann aber doch zu den Instrumenten gegriffen. Und um die Songfragmente herum frei gespielt, und das ist es ja, was diese Kombination aus Musikern auf so einmalige Weise kann: Sich die Bälle zuspielen, einander Raum geben, und ihre Instrumente sprechen lassen.

Warner Toast Label: Warner Music Group

Auch Untypisches findet sich auf „Toast“

Sie erzählen die Geschichten, die Neil Youngs Worte nur andeuten können. Etwa im zehnminütigen „Gateway Of Love“, einer Meditation über die Schwierigkeiten der Liebe. Oder in „Goin‘ Home“, in dem Young die Schlacht am Little Bighorn mit der Gegenwart verbindet; jene Schlacht, in der die US-Armee 1876 von mehreren indigenen Stämmen, unter anderem angeführt von Häuptling Crazy Horse, vernichtend geschlagen wurde.

Neil Young nennt diese Aufnahmen heute selbst einen „Höhepunkt“, und das ist nicht übertrieben. Mehrere der nur sieben Songs, die jetzt auf „Toast“ erscheinen, hat er kurze Zeit später noch einmal mit der Band Booker T. and the M.G.s eingespielt und 2002 auf dem Album „Are You Passionate“ veröffentlicht.

Obwohl dort auch Crazy-Horse-Gitarrist Frank Sampedro beteiligt war, erreichen die Songs nicht die Wucht, die epische Kraft der „Toast“-Aufnahmen. Und auf „Toast“ findet sich auch Untypisches, wie das 13minütige Stück „Boom Boom Boom“, das zwischen Rock und Jazz changiert, mit Saxophon- und Klaviereinsatz, und das sehr gut die melancholische Stimmung vermittelt, die 2001 in dem etwas heruntergekommenen Studio geherrscht haben muss.

Autoritärer Umgang mit dem Material

„Toast“ ist ein Album das schon viel früher seinen berechtigten Platz unter Neil Youngs Album-Veröffentlichungen hätte bekommen können. Warum das nicht geschehen ist, darüber kann man nur spekulieren, vielleicht wollte Young einfach eine dunkle Zeit in seinem Leben hinter sich lassen.

Dabei erstaunt aber auch, wie autoritär der heute 76jährige mit dem Material umgeht, das er mit Crazy Horse eingespielt hat – mit jener Band, von der er heute sagt es sei einfach unglaublich, wohin sie ihn bei den Aufnahmen zu „Toast“ mitgenommen habe. Die Songrechte mögen bei Young liegen, trotzdem hätte er die Entscheidung über die Veröffentlichung ruhig auch mal mit den ihm seit Jahrzehnten eng vertrauten Mitmusikern erörtern können.