Wie bei so vielen Musikern wurden auch die Konzerte des Gitarristen Rob Luft aus London wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Doch nun ist „Life is the Dancer" beim Label Edition Records erschienen und die sehnlich erwartete CD beweist erneut, dass der „BBC New Generation Artist“ Rob Luft ein ausgezeichneter und origineller Komponist, Gitarrist und Ensemblemusiker ist. mehr...