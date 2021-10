Seine Musik, sagte der russische Pianist Mikhail Alperin, bewege sich zwischen den Stilen und den Genres, zwischen Ost und West in einem imaginären Raum, in dem unterschiedliche folkloristische Traditionen zusammentreffen. In dieser Musik, so Alperin, gebe es durchaus etwas dem Blues Vergleichbares, denn sie sei eine des Weinens und des Lachens. Mikhail Alperin spielt damit auch auf seine jüdische Herkunft und das Generationen von Menschen zugefügte Leid an. Alperin begriff sich als ein Kind dieser Welt. So zog es ihn schließlich 1993 von Moskau nach Oslo – eine Polarität, die seine Kreativität antrieb. mehr...