Einige Jahre lebte Daniel Erdmann in Washington, D.C., wo er in einer Schul-Big-Band zum Tenorsaxofon wechselte. In dieser Zeit gewöhnte er sich an, was später zu einem Markenzeichen von ihm wurde: Auf der Bühne trägt er oft einen Schlips mit einfachem Krawattenknoten.

Daniel Erdmann / Privat

Bild in Detailansicht öffnen