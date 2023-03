Christa Gugeler – Im Studio mit den Größen des Jazz

Tontechnikerin bei Musik Produktion Schwarzwald (MPS)– das war in den 1970er Jahren ein Traumjob für Christa Gugeler: Im Tonstudio des international berühmten Labels hat sie mit vielen Größen der Szene zusammengearbeitet – legendäre Aufnahmen mitverantwortet und den Jazz lieben gelernt. Auch beim Umbau des Studios zu einem der modernsten seiner Zeit war sie dabei – heute steht es unter Denkmalschutz.

Christa Gugeler, Tontechnikerin Geboren 1954 im Landkreis Böblingen, aufgewachsen in Magstadt bei Stuttgart

Ausbildung zur Tontechnikerin an der SRT (Schule für Rundfunktechnik) in Nürnberg

Arbeitete von 1973 bis 1982 im Tonstudio des Jazzlabels MPS in Villingen

In das Studio der Musikproduktion Schwarzwald kamen berühmte Musiker wie Oscar Peterson, Albert Mangelsldorff, George Gruntz oder Friedrich Gulda – Christa Gugeler war an vielen legendären Aufnahmen beteiligt

Zusammen mit dem Tonmeister Rolf Donner baute sie das Tonstudio für Mehrspuraufnahmen um, heute ist der Ort ein „Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung“

Von 1982 bis 2018 arbeitete Christa Gugeler in der Sende- und Übertragungstechnik beim SWR in Mainz

Porträtreihe zum Weltfrauentag

Jazz in Deutschland - das ist eine Geschichte, die ihre Geschichten oft vergisst. In der Porträtreihe „Wegbereiterinnen im Off – Frauen, die Jazzgeschichte in Deutschland geschrieben haben“ erzählen wir die Geschichten von Frauen, die hierzulande den Erfolg des Jazz jahrzehntelang mitgestaltet haben.