Sängerin Caterina Valente und Jazzpianist Wolfgang Lauth waren in den 50er Jahren die Stars der Metropolregion Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Der Jazzhistoriker Jürgen Arndt beschreibt in seinem Buch „Caterina Valente, Wolfgang Lauth, Jazz und Schlager“, wie die beiden Mannheim zum Mittelpunkt der populären Musik in Deutschland gemacht haben.

Gut bezahlte Jobs für Musiker*innen in den Clubs der US-Army

In den 50er Jahren lebten über 20.000 US-Soldaten im Raum Mannheim, und die versorgte Wolfgang laut am Klavier mit Jazzmusik. In den Clubs gab gut bezahlte full-time Jobs, Musiker aus ganz Europa kamen deshalb nach Mannhheim. Außerdem hatten zwei namhafte europaweit wirkende Künstleragenturen ihren Sitz in Mannheim, aus diesem Grund ist auch Caterina Valente 1952 mit ihrem Mann, nach Mannheim gezogen. Von hier aus lancierte die in Paris als Kind italienischer Eltern geborene Sängerin und Tänzerin ihre internationale Karriere

Jazzpianist Wolfgang Lauth in denn 80er Jahren SWR Archivmaterial

Wolfgang Lauth – Jazzmusiker des Jahres und Jazzclub-Gründer

Zeitgleich avancierte der gebürtige Ludwigshafener Pianist und Komponist Wolfgang Lauth zur Schlüsselfigur der bedeutenden Jazz-Szene in Mannheim und Heidelberg. Er gründete den damals wichtigsten deutschen Jazzclub – „Cave 54“ – in Heidelberg und wurde zweimal zum deutschen Jazzmusiker des Jahres gekürt.

Doch während Valente als Showstar um die Welt tourte, Wolfgang Lauth in Mannheim, wo er unter anderem Jazz Ballettmusik für das Nationaltheater und auch eine Mannheim Hymne komponierte.

Die heute 91jährige Sängerin und der 2011 verstorbene Pianist sind sich am Beginn ihrer Karriere in in Mannheim über den Weg gelaufen, haben aber leider nie miteinander musiziert, so Jürgen Arndt.

Professor Jürgen Arndt, Jazzhistoriker an der Staatlichen Hochschule für Musik in Mannheim und Autor von „Caterina Valente, Wolfgang Lauth, Jazz und Schlager“ SWR Eberhard Reuss