Carla Bley und Steve Swallow 1989 in Stuttgart

Von Julia Neupert

Eine Art Telepathie sei zwischen der Pianistin Carla Bley und dem Bassisten Steve Swallow immer zu spüren gewesen. So schrieb einmal ein begeisterter Kritiker. Die intime Duo-Konstellation erwies sich als ideal für die Interpretation ihrer Kompositionen - reduziert auf das jeweilige musikalische Gewebe, auf klar ausformulierte melodische Gedanken und harmonische Finessen. Vor 35 Jahren waren die im Oktober vergangenen Jahres verstorbene Carla Bley und Steve Swallow zu Gast in Stuttgart - und zeigten sich bei den dortigen Theaterhaustagen in Bestform.



Carla Bley:

Baby, baby

Carla Bley, Piano

Steve Swallow, E-Bass

Steve Swallow:

Ladies in Mercedes

Carla Bley, Piano

Steve Swallow, E-Bass

Unbekannt:

Soon I will be done with the troubles of this world

Carla Bley, Piano

Steve Swallow, E-Bass

Steve Swallow:

Hold it against me

Carla Bley, Piano

Steve Swallow, E-Bass

Carla Bley:

Sing me softly of the Blues

Carla Bley, Piano

Steve Swallow, E-Bass

Karen Mantler:

People die

Carla Bley, Piano

Steve Swallow, E-Bass

Carla Bley:

Very, very simple

Carla Bley, Piano, Gesang

Steve Swallow, E-Bass, Gesang

Carla Bley:

Walking Batteriewoman

Carla Bley, Piano

Steve Swallow, E-Bass

Carla Bley, Steve Swallow:

Ida Lupino

Carla Bley, Piano

Steve Swallow, E-Bass