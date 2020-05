Normalerweise sammelt sich immer sofort eine kleine Menschenmenge an, wenn die kleine Band „Parallel“ in der Fußgängerzone in Stuttgart auftritt. Da Francesco Caruso und Koray Cinar nun nicht mehr öffentlich Musik machen dürfen, haben sie ihre Auftritte auf Cabrio-Konzerte umgestellt.

An immer wechselnden Orten bringen die zwei Stuttgarter in ihrem Cabrio mit Gitarre und Gesang mehr gute Laune und Abwechslung in das Leben der Menschen. Ein Dutzend dieser kontaktlosen Gigs haben die beiden schon gespielt und wollen so auch Startkapital für ihr neues Album sammeln.

